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Рождество Иоанна Крестителя: искренние поздравления для самых дорогих людей, которые греют сердце

Вторник 24 июня 2025 08:00
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Рождество Иоанна Крестителя: искренние поздравления для самых дорогих людей, которые греют сердце Готовые поздравления с Рождеством Иоанна Крестителя (фото: Getty)
Автор: Феликс Коркин

24 июня отмечается большой православный праздник - Рождество Иоанна Крестителя и Предтечи Господня. В этот торжественный день обязательно нужно поздравить всех родных и близких в коротких, но выразительных сообщениях.

РБК-Украина подготовило красивые и теплые поздравления с этим важным праздником в открытках, стихах и теплых пожеланиях.

Поздравления с Рождеством Иоанна Крестителя

Поздравляю со светлым и величественным праздником! Пусть в сердце пылает надежда, а в душе царит гармония. Желаю мира, благополучия и радости в каждом мгновении жизни. Пусть святой Иоанн охраняет вас и ваших близких.

Искренне поздравляю с этим духовным праздником! Пусть в вашем доме царит добро, взаимопонимание и Божья благодать. Желаю вам вдохновения творить добро и радоваться каждому дню. Святой Иоанн - проводник веры и правды - пусть станет вашим покровителем. Мира вам и спокойствия на сердце!

С Рождеством Иоанна Крестителя! Этот день наполнен символами веры, силы духа и надежды. Пусть в жизни будет много света, любви и счастья. Желаю, чтобы каждая молитва находила ответ, а каждый день начинался с благодарности. Пусть Господь благословит вас на новые добрые свершения!

С праздником Иоанна Крестителя! Пусть этот день принесет покой в душе и тепло в сердце. Желаю, чтобы молитвы были услышаны, а все добрые намерения осуществились. Божьей опеки вам на каждом шагу.

Рождество Иоанна Крестителя: искренние поздравления для самых дорогих людей, которые греют сердцеОткрытка-поздравление с Рождеством Иоанна Крестителя (фото: Etnosoft)

Искренние поздравления с праздником! Пусть в вашу жизнь войдут свет, любовь и вдохновение. Пусть сердце будет открытым к добру, а мысли - чистыми и искренними. Пусть святой Иоанн дарует вам духовную силу.

Друг, с Рождеством Иоанна Крестителя! Желаю тебе счастливой судьбы, ясных мыслей и большой веры. Пусть все твои замыслы ведут к добру. А жизнь наполняется любовью и благодарностью.

Поздравляю с Рождеством святого Иоанна Крестителя! Это особый праздник, когда стоит вспомнить о вере, искренности и милосердии. Пусть ваше сердце наполнится спокойствием и благодарностью за жизнь. Пусть семья будет под Божьей защитой. А каждый день приносит радость и благословение.

Рождество Иоанна Крестителя: искренние поздравления для самых дорогих людей, которые греют сердцеПоздравления с Рождеством Иоанна Крестителя (фото: Etnosoft)

***

Сьогодні для Івана
Вітання дарує світанок,
А щедрий літній день -
море добра і пісень.

І вечір загадковий
принесе події святкові,
А ніч величаво-купальна
здійснить заповітні бажання!

***

Зі святом Івана вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне веселку дарує.

***

Побажаю вам терпіння
Й Божого благословіння!
Нехай Предтеча помагає,
Від нечисті та бід оберігає!

Рождество Иоанна Крестителя: искренние поздравления для самых дорогих людей, которые греют сердцеОткрытка с Рождеством Иоанна Крестителя (фото: Etnosoft)

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