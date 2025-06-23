Різдво Івана Хрестителя 2025: що не можна робити в цей день і чому

24 червня православні християни відзначають Різдво Івана Хрестителя - одне з найшанованіших свят у церковному календарі. Це день народження пророка, Предтечі Господнього - того, хто хрестив Ісуса Христа у водах Йордану та проголосив Його прихід.

Попри урочистий характер події, у народній традиції цей день оповитий суворими заборонами та прикметами, які передавалися з покоління в покоління. РБК-Україна розповідає, чого не можна робити 24 червня і які забобони з цим пов’язані.

Що не можна робити в Різдво Івана Хрестителя

Не можна купатися у відкритих водоймах

Існує популярне народне переконання, що 24 червня, на Різдво Івана Хрестителя, не можна купатися у водоймах, адже вода в цей день "стає нечистою" або "тягне на дно".

Ця заборона виникла через змішування двох подій з життя святого Івана: його народження (Різдво 24 червня) і мученицьку смерть - усікновення глави 29 серпня.

У народній традиції "Іванове свято" часто асоціюється з трагедією, що нібито "залишила слід у воді". Через це вважалося, що в день його пам’яті вода "пам’ятає кров праведника" і може накликати біду.

Також частина цього повір’я перекочувала також з дохристиянських часів - ніч на Купала (яка теж припадає на 23-24 червня) вважалася магічною, пов’язаною з духами води та лісу. Вода нібито "прокидається" й "забирає" тих, хто не дотримується обережності.

Не можна працювати в полі та городі

Цей день вважався святим і скорботним, тож будь-яка фізична праця, особливо на землі, вважалася гріхом. Люди намагалися відпочивати, молитися та утримуватися від господарських справ.

Не можна лихословити та не брехати

Іван Хреститель вважався провісником правди, який безстрашно викривав неправедне життя сильних світу цього. Тож у цей день особливо важливо стежити за мовою: жодної брехні, наклепів чи сварок. Вірили, що в день Івана всяка неправда "повертається бумерангом".

Не можна відмовляти у допомозі

У народі казали: "Іван бачить усе, тож не пройди повз чужу біду". В цей день бажано бути щедрим на добрі справи - навіть дрібні прояви доброзичливості важили багато. Байдужість чи відмова у допомозі могли нібито "відвернути щастя на рік".

Не можна тримати зла й образ

Вважається, що Іван Хреститель покликаний очищати не лише водою, а й серцем, тож день його народження - це добрий час для того, щоб пробачити образи. Тримати зло у серці в цей день вважалося поганою прикметою: могли розпочатися сварки, хвороби чи сімейні негаразди.

Не можна зловживати їжею й алкоголем

Різдво Іоана Предтечі - це не свято тілесних утіх. Навпаки, це день духовного очищення, і тому намагалися їсти помірно, не влаштовувати гучних застіль і, тим паче не пиячити. Люди вірили, що надмір у цей день може принести хвороби або втрату сили духу.

Не можна ігнорувати молитву

Навіть якщо людина не є глибоко релігійною, у день Івана Хрестителя варто прочитати хоча б коротку молитву або подумки звернутися до небесного покровителя. Вірили, що Іван "чує кожне слово серця", і цей день — особливий для прохань про очищення, захист і натхнення.

Чому ці заборони досі мають значення

Попри те, що деякі з перелічених заборон не мають офіційного підтвердження з боку Церкви, вони є частиною багатовікової народної традиції.

А головне - вони нагадують про головні сенси цього свята: чистоту помислів, щирість дій, силу прощення та духовну рівновагу.

Різдво Івана Хрестителя: що треба робити в цей день

Помолитися зранку

Вранці, після пробудження, слід щиро помолитися до Івана Хрестителя. Віряни просять у нього здоров’я, духовного захисту, сили подолати спокуси та триматися праведного шляху. Важливо читати молитви з відкритим серцем.

Піти до церкви

Цього дня в храмах проводять святкову літургію, присвячену народженню Івана Хрестителя. За можливості, варто бути присутнім на службі або принаймні поставити свічку за здоров’я своїх рідних.

Допомагати ближнім

Різдво Івана Хрестителя - це також час милосердя та співчуття. Люди намагаються підтримати тих, хто цього потребує - добрим словом, їжею, увагою або пожертвою (зокрема й донатом на ЗСУ).

Пост і стриманість

Зараз в Україні триває Петрів піст. Тому поміркованість у їжі, словах і вчинках вважається духовно корисною. День краще провести без сварок, лайки, образ або лихослів’я.