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Рождество Иоанна Крестителя 2025: что нельзя делать в этот день и почему

Понедельник 23 июня 2025 21:20
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Рождество Иоанна Крестителя 2025: что нельзя делать в этот день и почему Что можно и нельзя делать на Рождество Иоанна Крестителя (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

24 июня православные христиане отмечают Рождество Иоанна Крестителя - один из самых почитаемых праздников в церковном календаре. Это день рождения пророка, Предтечи Господня - того, кто крестил Иисуса Христа в водах Иордана и провозгласил Его приход.

Несмотря на торжественный характер события, в народной традиции этот день окутан строгими запретами и приметами, которые передавались из поколения в поколение. РБК-Украина рассказывает, чего нельзя делать 24 июня и какие суеверия с этим связаны.

Что нельзя делать в Рождество Иоанна Крестителя в Рождество Иоанна Крестителя

Нельзя купаться в открытых водоемах

Существует популярное народное убеждение, что 24 июня, на Рождество Иоанна Крестителя, нельзя купаться в водоемах, ведь вода в этот день "становится нечистой" или "тянет на дно".

Этот запрет возник из-за смешения двух событий из жизни святого Иоанна: его рождения (Рождество 24 июня) и мученической смерти - усекновения главы 29 августа.

В народной традиции "Иванов праздник" часто ассоциируется с трагедией, якобы "оставившей след в воде". Из-за этого считалось, что в день его памяти вода "помнит кровь праведника" и может навлечь беду.

Также часть этого поверья перекочевала также из дохристианских времен - ночь на Купала (которая тоже приходится на 23-24 июня) считалась магической, связанной с духами воды и леса. Вода якобы "просыпается" и "забирает" тех, кто не соблюдает осторожность.

Нельзя работать в поле и огороде

Этот день считался святым и скорбным, поэтому любой физический труд, особенно на земле, считался грехом. Люди старались отдыхать, молиться и воздерживаться от хозяйственных дел.

Нельзя сквернословить и не врать

Иоанн Креститель считался предсказателем правды, который бесстрашно обличал неправедную жизнь сильных мира сего. Поэтому в этот день особенно важно следить за речью: никакой лжи, клеветы или ссор. Верили, что в день Ивана всякая неправда "возвращается бумерангом".

Нельзя отказывать в помощи

В народе говорили: "Иван видит все, поэтому не пройди мимо чужой беды". В этот день желательно быть щедрым на добрые дела - даже мелкие проявления доброжелательности весили много. Равнодушие или отказ в помощи могли якобы "отвернуть счастье на год".

Нельзя держать зла и обид

Считается, что Иоанн Креститель призван очищать не только водой, но и сердцем, поэтому день его рождения - это хорошее время для того, чтобы простить обиды. Держать зло в сердце в этот день считалось плохой приметой: могли начаться ссоры, болезни или семейные неурядицы.

Нельзя злоупотреблять едой и алкоголем

Рождество Иоанна Предтечи - это не праздник телесных утех. Наоборот, это день духовного очищения, и поэтому старались есть умеренно, не устраивать шумных застолий и, тем более не пьянствовать. Люди верили, что излишество в этот день может принести болезни или потерю силы духа.

Нельзя игнорировать молитву

Даже если человек не является глубоко религиозным, в день Иоанна Крестителя стоит прочитать хотя бы короткую молитву или мысленно обратиться к небесному покровителю. Верили, что Иоанн "слышит каждое слово сердца", и этот день - особый для просьб об очищении, защите и вдохновении.

Почему эти запреты до сих пор имеют значение

Несмотря на то, что некоторые из перечисленных запретов не имеют официального подтверждения со стороны Церкви, они являются частью многовековой народной традиции.

А главное - они напоминают о главных смыслах этого праздника: чистоте помыслов, искренности действий, силе прощения и духовном равновесии.

Рождество Иоанна Крестителя: что надо делать в этот день

Помолиться утром

Утром, после пробуждения, следует искренне помолиться Иоанну Крестителю. Верующие просят у него здоровья, духовной защиты, силы преодолеть искушения и держаться праведного пути. Важно читать молитвы с открытым сердцем.

Пойти в церковь

В этот день в храмах проводят праздничную литургию, посвященную рождению Иоанна Крестителя. По возможности, стоит присутствовать на службе или хотя бы поставить свечу за здоровье своих родных.

Помогать ближним

Рождество Иоанна Крестителя - это также время милосердия и сострадания. Люди стараются поддержать тех, кто в этом нуждается - добрым словом, едой, вниманием или пожертвованием (в том числе и донатом на ВСУ).

Пост и сдержанность

Сейчас в Украине продолжается Петров пост. Поэтому умеренность в еде, словах и поступках считается духовно полезной. День лучше провести без ссор, ругани, оскорблений или сквернословия.

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При написании материала использовались следующие источники: "Народный календарь украинцев", "Православная энциклопедия".

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