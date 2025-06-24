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Різдво Івана Хрестителя 2025: що не можна робити у цей день, важливі народні прикмети

Яке свято сьогодні, 24 червня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Pixabay)
Автор: Фелікс Коркін

24 червня православні християни в Україні за новим стилем святкують Різдво Івана Хрестителя, яке у народі ще називають святом Івана Купала. До кінця року залишається 190 днів.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні і які народні прикмети на Різдво Івана Хрестителя.

Різдво Івана Хрестителя: що за церковне свято

24 червня православні в Україні відзначають Різдво Івана Хрестителя - велике церковне свято, присвячене народженню пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. 

Цей день має особливе значення, адже саме Іоанн передрік прихід Ісуса Христа і підготував людей до його пришестя. Його називають Предтечею, бо він був першим, хто визнав у Христі Сина Божого. Іоанн також хрестив Ісуса у водах Йордану, за що отримав ім’я Хреститель. 

У церковному календарі є кілька днів, присвячених Івану, але саме 24 червня (за старим стилем - 7 липня) вважається його головним святом. Через збіг дат з дохристиянським святом Івана Купала, у народній традиції ці події тісно переплелися. 

Навіть назви мають спільне коріння - "хрестити" та "купати" походять від одного грецького слова. Тож не дивно, що святкування цього дня увібрало як християнське значення, так і багаті народні обряди.

Що не можна робити 24 червня

Цей день вважається настільки важливим, що має низку суворих обмежень, яких дотримувалися ще наші пращури. 

По-перше, заборонена будь-яка фізична праця - це не лише церковна вимога, а й прояв поваги до пророка. Всі господарські справи мали бути завершені заздалегідь, бо в цей день належало молитися, відпочивати і проводити час з родиною. 

По-друге, не рекомендувалося купатися у річках чи ставках - існувало повір’я, що у воді на Купала особливо активні русалки й водяники, які можуть потягти людину на дно. 

Ще одне табу стосувалося збирання лікарських рослин після сходу сонця - вважалося, що вони втрачають свою силу або навіть стають отруйними. 

Також у народі вірили, що сваритися, лихословити чи думати про погане на Івана - великий гріх, який може обернутися хворобами чи нещастями. 

Дівчатам не дозволяли цього дня займатися рукоділлям - вишивати чи прясти, адже це могло "переплутати долю". Жінкам рекомендували не працювати на городі - казали, що вирощене того дня не принесе врожаю.

А ще слід було уникати подорожей, особливо водою, адже день вважався енергетично сильним, але й небезпечним.

На Івана Купала водять хороводи на природі (фото: Getty)

Прикмети та народні звичаї на Різдво Івана Хрестителя

Свято Івана Предтечі здавна вважалося одним із найяскравіших у народному календарі. Люди вірили, що погода цього дня напряму вказує на врожайність і хід літа. 

  • Сонячна і ясна погода обіцяла сухе літо і багатий урожай зернових, 
  • ранковий туман - багато грибів у лісах,
  • якщо 24 червня йшов дощ, то чекали вологого та сирого літа, 
  • рясна роса на траві віщувала рясні врожаї огірків,
  • якщо ж день був похмурим і вогким - зима обіцяла бути затяжною. 

У народі свято також називали днем Івана Купала, і воно було особливо важливим для молоді. Дівчата плели вінки з польових квітів і пускали їх по воді, ворожачи на долю і майбутнє подружжя. 

Це свято поєднало в собі християнські традиції та язичницьку обрядовість, утворивши унікальний культурний пласт, що зберігся донині.

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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайти "Українські традиції" та "Етнохата".

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