Рождество Иоанна Крестителя 2025: что нельзя делать в этот день, важные народные приметы

Рождество Иоанна Крестителя: что за церковный праздник

24 июня православные в Украине отмечают Рождество Иоанна Крестителя - большой церковный праздник, посвященный рождению пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Этот день имеет особое значение, ведь именно Иоанн предрек приход Иисуса Христа и подготовил людей к его пришествию. Его называют Предтечей, потому что он был первым, кто признал во Христе Сына Божьего. Иоанн также крестил Иисуса в водах Иордана, за что получил имя Креститель.

В церковном календаре есть несколько дней, посвященных Иоанну, но именно 24 июня (по старому стилю - 7 июля) считается его главным праздником. Из-за совпадения дат с дохристианским праздником Ивана Купала, в народной традиции эти события тесно переплелись.

Даже названия имеют общие корни - "крестить" и "купать" происходят от одного греческого слова. Неудивительно, что празднование этого дня вобрало как христианское значение, так и богатые народные обряды.

Что нельзя делать 24 июня

Этот день считается настолько важным, что имеет ряд строгих ограничений, которых придерживались еще наши предки.

Во-первых, запрещен любой физический труд - это не только церковное требование, но и проявление уважения к пророку. Все хозяйственные дела должны были быть завершены заранее, потому что в этот день полагалось молиться, отдыхать и проводить время с семьей.

Во-вторых, не рекомендовалось купаться в реках или прудах - существовало поверье, что в воде на Купала особенно активны русалки и водяные, которые могут утащить человека на дно.

Еще одно табу касалось сбора лекарственных растений после восхода солнца - считалось, что они теряют свою силу или даже становятся ядовитыми.

Также в народе верили, что ссориться, сквернословить или думать о плохом на Ивана - большой грех, который может обернуться болезнями или несчастьями.

Девушкам не позволяли в этот день заниматься рукоделием - вышивать или прясть, ведь это могло "перепутать судьбу". Женщинам рекомендовали не работать на огороде - говорили, что выращенное в тот день не принесет урожая.

А еще следовало избегать путешествий, особенно по воде, ведь день считался энергетически сильным, но и опасным.

На Ивана Купала водят хороводы на природе (фото: Getty)

Приметы и народные обычаи на Рождество Иоанна Крестителя

Праздник Иоанна Предтечи издавна считался одним из самых ярких в народном календаре. Люди верили, что погода в этот день напрямую указывает на урожайность и ход лета.

Солнечная и ясная погода обещала сухое лето и богатый урожай зерновых,

утренний туман - много грибов в лесах,

если 24 июня шел дождь, то ждали влажного и сырого лета,

обильная роса на траве предвещала обильные урожаи огурцов,

если же день был пасмурным и сырым - зима обещала быть затяжной.

В народе праздник также называли днем Ивана Купала, и он был особенно важным для молодежи. Девушки плели венки из полевых цветов и пускали их по воде, гадая на судьбу и будущих супругов.

Этот праздник соединил в себе христианские традиции и языческую обрядность, образовав уникальный культурный пласт, сохранившийся по сей день.