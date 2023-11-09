Рівноправ'я по-українськи. Знаменита футболістка очолила команду з УПЛ

36-річна фахівчиня очолила юнацьку команду "біло-зелених". Контракт із полтавцями вона підписала до кінця нинішнього сезону.

Андрущак стала першою жінкою-тренером у вітчизняному чоловічому футболі. На посаді керманички "Ворскли" U-19 вона дебютує 10 листопада виїзним матчем проти київської "Оболоні". Тренерка раніше здобула диплом УЄФА категорії A.

Наразі "Ворскла" U-19 йде на 12-й сходинці Чемпіонату юнацьких команд української Прем'єр-ліги. Полтавці набрали 13 очок, здобувши 4 перемоги при одній нічиїй та восьми поразках. Діями команди в сезоні керували Василь Баранов, Сергій Попов і Олег Моргун.

Хто така Ія Андрущак

Уродженка Санкт-Петербурга, де в університеті навчалася її мати. Виросла в Хмельницькому, в 14 років почала займатися футболом у місцевій ДЮСШ №1.

На дорослому рівні дебютувала в 2003 році в складі чернігівської "Легенди". Пізніше захищала кольори харківського "Житлобуда-1", російських "Кубаночки" та "Зірки-2005". Останні роки ігрової кар'єри провела в "Житлобуді-2", що трансформувався в жіночу команду "Ворскли".

П'ятиразова чемпіонка України, дворазова чемпіонка Росії, 10 разів тріумфувала в Кубку України та здобула два Кубки Росії. У лавах збірної України півзахисниця зіграла 58 матчів (2 м'ячі).