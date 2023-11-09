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Равноправие по-украински. Знаменитая футболистка возглавила команду из УПЛ

Фото: Ия Андрущак была послом финала женской Лиги чемпионов в Киеве (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

Бывшая полузащитница сборной Украины Ия Андрущак приступила к тренерской работе в мужском футболе. Она получила должность в структуре полтавской "Ворсклы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

36-летняя специалистка возглавила юношескую команду "бело-зеленых". Контракт с полтавчанами она подписала до конца нынешнего сезона.

Андрущак стала первой женщиной-тренером в отечественном мужском футболе. На посту "Ворсклы" U-19 она дебютирует 10 ноября выездным матчем против киевской "Оболони". Тренер ранее получила диплом УЕФА категории A.

В настоящее время "Ворскла" U-19 идет на 12-й строчке Чемпионата юношеских команд украинской Премьер-лиги. Полтавчане набрали 13 очков, одержав 4 победы при одной ничьей и восьми поражениях. Действиями команды в сезоне руководили Василий Баранов, Сергей Попов и Олег Моргун.

Кто такая Ия Андрущак

Уроженка Санкт-Петербурга, где в университете училась ее мать. Выросла в Хмельницком, в 14 лет начала заниматься футболом в местной ДЮСШ №1.

На взрослом уровне дебютировала в 2003 году в составе черниговской "Легенды". Позже защищала цвета харьковского "Жиллобуда-1", российских "Кубаночки" и "Звезды-2005". Последние годы игровой карьеры провела в "Жилстрое-2", трансформировавшемся в женскую команду "Ворсклы".

Пятикратная чемпионка Украины, двукратная чемпионка России, 10 раз триумфовала в Кубке Украины и завоевала два Кубка России. В рядах сборной Украины полузащитница сыграла 58 матчей (2 мяча).

К слову, ранее "Шахтер" получил призы лучшим по итогам тура УПЛ.

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