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У Рівному затримали "закладчика" із психотропами на майже 2 млн гривень

Фото: поліція затримала "закладчика" в Рівному (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці в Рівному затримали правопорушника, в якого виявилось психотропних речовин на майже два мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції.

За даними правоохоронців, вчора, 25 жовтня працівники відділу протидії кіберзлочинам зупинили 20-річного хлопця на вулиці Дубенській. Під час поверхневої перевірки та огляду його телефону оперативники виявили фотографії "точок", у трьох з яких вилучили психотропи. 

 

Фото: поліція затримала правопорушника (t.me/NPU_Rivne)

Під час невідкладного обшуку за місцем проживання слідчі виявили понад півтора кілограма особливо небезпечної психотропної речовини альфа PVP, частина яких була розфасована у закладки.

Крім того, правоохоронці вилучили:

  • електронні ваги,
  • мобільний телефон,
  • три банки із галюциногенними грибами та інші речові докази, які мають значення у справі. 

Жителя Рівного, який раніше потрапляв в поле зору поліції за збут наркотиків, затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У рамках кримінального провадження, відкритого  за фактом зберігання психотропної речовини в особливо великих розмірах, за погодження прокуратури, йому повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили киян, які займалися виробництвом амфетаміну.

Також ми писали, що українські поліцейські перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків на півмільйона доларів США.

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Рівне