В Ровно задержали "закладчика" с психотропами на почти 2 млн гривен

Правоохранители в Ровно задержали правонарушителя, у которого оказалось психотропных веществ почти на два миллиона гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции.
По данным правоохранителей, вчера, 25 октября, работники отдела противодействия киберпреступлениям остановили 20-летнего парня на улице Дубенской. Во время поверхностной проверки и осмотра телефона оперативники обнаружили фотографии "точек", у трех из которых изъяли психотропы.
Фото: полиция задержала правонарушителя (t.me/NPU_Rivne)
В ходе неотложного обыска по месту жительства следователи обнаружили более полутора килограммов особо опасного психотропного вещества альфа PVP, часть которых была расфасована в закладки.
Кроме того, правоохранители изъяли:
Жителя Ровно, ранее попадавшего в поле зрения полиции за сбыт наркотиков, задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. В рамках уголовного производства, открытого по факту хранения психотропного вещества в особо крупных размерах, при согласовании прокуратуры, ему сообщили о подозрении.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили киевлян, занимавшихся производством амфетамина.
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