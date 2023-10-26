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В Ровно задержали "закладчика" с психотропами на почти 2 млн гривен

Фото: полиция задержала "закладчика" в Ровно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители в Ровно задержали правонарушителя, у которого оказалось психотропных веществ почти на два миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции.

По данным правоохранителей, вчера, 25 октября, работники отдела противодействия киберпреступлениям остановили 20-летнего парня на улице Дубенской. Во время поверхностной проверки и осмотра телефона оперативники обнаружили фотографии "точек", у трех из которых изъяли психотропы.

 

Фото: полиция задержала правонарушителя (t.me/NPU_Rivne)

В ходе неотложного обыска по месту жительства следователи обнаружили более полутора килограммов особо опасного психотропного вещества альфа PVP, часть которых была расфасована в закладки.

Кроме того, правоохранители изъяли:

  • электронные весы,
  • мобильный телефон,
  • три банка с галлюциногенными грибами и другие вещественные доказательства, имеющие значение в деле.

Жителя Ровно, ранее попадавшего в поле зрения полиции за сбыт наркотиков, задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. В рамках уголовного производства, открытого по факту хранения психотропного вещества в особо крупных размерах, при согласовании прокуратуры, ему сообщили о подозрении.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили киевлян, занимавшихся производством амфетамина.

Также мы писали, что украинские полицейские перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на полмиллиона долларов США.

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Ровно