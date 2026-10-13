У Рівному вже 20 поранених, є "важкі": у поліції показали фото та відео наслідків

Також ми писали, що в ніч на 13 жовтня реактивні дрони вдарили по селах і приватних будинках на Львівщині.

У селі Муроване згорів будинок уролога Юрія Маголи, лікаря Лікарні Святого Пантелеймона, а сам він вибрався з вогню через вікно.