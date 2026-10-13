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В Ровно уже 20 раненых, есть "тяжелые": в полиции показали фото и видео последствий

14:08 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия обстрела Ровно 13 октября (t.me/UA_National_Police)

В полиции показали последствия удара дрона по университету в Ровно, где пострадали 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальную полицию Украины.

Сегодня, 13 октября, РФ атаковала учебное заведение в областном центре реактивным беспилотником.

Пока известно о 20 раненых. Двое из них находятся в реанимации.

Помещение испытало значительные разрушения. Также повреждены стоящие рядом автомобили, мобильное кафе и соседние здания.

Спасатели ликвидировали пожар. Место происшествия охраняют полицейские и нацгвардейцы.

Взрывотехники обследуют территорию, чтобы обнаружить опасные обломки.

Как сообщало РБК-Украина, утром 13 октября Россия ударила дроном по центру Ровно.

В Ровенской ОВА заявили о попадании в корпус учебного заведения, а количество пострадавших росло.

Также мы писали, что в ночь на 13 октября реактивные дроны ударили по селам и частным домам во Львовской области.

В селе Мурованое сгорел дом уролога Юрия Маголы, врача Больницы Святого Пантелеймона, а сам он выбрался из огня через окно.

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