В Ровно уже 20 раненых, есть "тяжелые": в полиции показали фото и видео последствий

Также мы писали, что в ночь на 13 октября реактивные дроны ударили по селам и частным домам во Львовской области.

В селе Мурованое сгорел дом уролога Юрия Маголы, врача Больницы Святого Пантелеймона, а сам он выбрался из огня через окно.