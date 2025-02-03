Раділа вибуху у ТЦК: у Рівному працівницю дитсадка відсторонили від роботи через коментар

За інформацією управління освіти міста Рівне, працівницю кухні закладу дошкільної освіти, Світлану Рожкову, тимчасово відсторонили від роботи на час проведення службового розслідування.

Управління освіти наголосило, що засуджує будь-які прояви неповаги до військових та підкреслює важливість підтримки ЗСУ в умовах війни.

Скандал розгорівся після того, як в мережі було опубліковано скріншот коментаря, в якому жінка нібито висловлювала радість з приводу загибелі та поранення людей з її рідного міста. Також, виховательку дитсадка внесли в базу "Миротворець" через підтримку агресії РФ.

Фото: Telegram Анатолія Штефана

Після цього, вона змінила своє фото профілю на зображення кота та патріотичний прапор.

Фото: Telegram Анатолія Штефана

На своєму акаунті в Facebook, вона заперечила свою причетність до публікації цього коментаря, заявивши, що її сторінку зламали.

Фото: Telegram Анатолія Штефана

За словами офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, він висловив свое переконання, що фахівцям кіберполіції або СБУ буде неважко з'ясувати, хто стоїть за зламом її акаунта.

На даний момент поліція Рівного проводить розслідування, а місцеві органи освіти чекають на результати перевірки.