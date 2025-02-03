Радовалась взрыву в ТЦК: в Ровно работницу детсада отстранили от работы из-за комментария

По информации управления образования города Ровно, работницу кухни заведения дошкольного образования, Светлану Рожкову, временно отстранили от работы на время проведения служебного расследования.

Управление образования отметило, что осуждает любые проявления неуважения к военным и подчеркивает важность поддержки ВСУ в условиях войны.

Скандал разгорелся после того, как в сети был опубликован скриншот комментария, в котором женщина якобы выражала радость по поводу гибели и ранения людей из ее родного города. Также, воспитательницу детсада внесли в базу "Миротворец" из-за поддержки агрессии РФ.

Фото: Telegram Анатолия Штефана

После этого, она изменила свое фото профиля на изображение кота и патриотический флаг.

Фото: Telegram Анатолия Штефана

На своем аккаунте в Facebook, она отрицала свою причастность к публикации этого комментария, заявив, что ее страницу взломали.

Фото: Telegram Анатолия Штефана

По словам офицера ВСУ Анатолия Штефана, он выразил свое убеждение, что специалистам киберполиции или СБУ будет нетрудно выяснить, кто стоит за взломом ее аккаунта.

На данный момент полиция Ровно проводит расследование, а местные органы образования ждут результатов проверки.