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В Рівному світло вимикатимуть на довший термін: мер назвав причину

Фото: мер Рівного Олександр Третяк (t me tretyakoleksandr)
Автор: Наталія Гурковська

У Рівному можуть збільшити інтервали відсутності електроенергії у місті. Це пов'язано зі зменшенням лімітів, виділених на область "Укрэнерго" практично вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Рівного Олександра Третяка.

"Рівняни, інформую вас, що можуть збільшитися перерви в електропостачанні. Причина цього - зменшення лімітів споживання електрики для нашої області",- написав він.

За словами Третяка, за потреби у 485 МВт (показники Рівненської області у грудні 2021 року), сьогодні область отримала 263 МВт.

"У "Рівнеобленерго" повідомили, що отримали команду на зниження показників споживання електроенергії. Наданих "Укренерго" лімітів споживання для Рівненської області вкрай мало, щоб дотримуватися виконання графіків. Тим самим тривалість перерв в електропостачанні може збільшитися", - констатував мер.

Як повідомлялося, міський голова Олександр Третяк 7 грудня звернувся до "Укренерго" та СБУ в області, щоб ті перевірили справедливість розподілу електроенергії.

Нагадаємо, в Рівному ввечері 28 листопада центр міста залишився без електрики. Рух тролейбусів було припинено.

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