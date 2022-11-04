У Рівному стався вибух боєприпасу: є постраждалі

Повідомлення про вибух на вулиці Романа Шухевича надійшло до поліції близько 21 години. Поліцейські на місці пригоди заздалегідь встановили, що здетонував боєприпас, який покинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику.

За попередньою інформацією - постраждали чотири особи, серед яких малолітня дитина. На місці пригоди працюють вибухотехніки, кінологи, бійці роти поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, рятувальники.

Попередньо, на місці події поліцейські виявили двох людей, які можуть бути причетні до скоєного злочину. З ними спілкуються правоохоронці.