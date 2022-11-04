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У Рівному стався вибух боєприпасу: є постраждалі

Фото: у Рівному вибухнув боєприпас, постраждали кілька людей (t.me/NPU_Rivne)
Автор: Константин Широкун

В одному із дворів міста Рівного сьогодні, 4 листопада, вибухнув боєприпас. Внаслідок події поранено кількох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції у Рівненській області.

Повідомлення про вибух на вулиці Романа Шухевича надійшло до поліції близько 21 години. Поліцейські на місці пригоди заздалегідь встановили, що здетонував боєприпас, який покинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику.

За попередньою інформацією - постраждали чотири особи, серед яких малолітня дитина. На місці пригоди працюють вибухотехніки, кінологи, бійці роти поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, рятувальники.

Попередньо, на місці події поліцейські виявили двох людей, які можуть бути причетні до скоєного злочину. З ними спілкуються правоохоронці.

Раніше ми писали, що у Рівному очікуються віялові відключення світла з 16 до 23 години. Тривалість залежить від зростання навантаження в області та окремих ділянках споживання.

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РівнеРівненська областьполицияВибух