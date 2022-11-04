У Рівному стався вибух боєприпасу: є постраждалі

В одному із дворів міста Рівного сьогодні, 4 листопада, вибухнув боєприпас. Внаслідок події поранено кількох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції у Рівненській області.
Повідомлення про вибух на вулиці Романа Шухевича надійшло до поліції близько 21 години. Поліцейські на місці пригоди заздалегідь встановили, що здетонував боєприпас, який покинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику.
Раніше ми писали, що у Рівному очікуються віялові відключення світла з 16 до 23 години. Тривалість залежить від зростання навантаження в області та окремих ділянках споживання.
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