У Рівному попередили про віялові відключення світла сьогодні: подробиці

Фото: в Рівному попередили про почергові віялові відключення сьогодні (Getty Images)

В Рівному очікуються віялові відключення світла з 16 до 23 години. Тривалість залежить від зростання навантаження в області та окремих ділянках споживання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Рівного Олександра Третяка.

Почергово відключатимуться: Північний (частинами - одні абоненти будуть з напругою, інші без);

автовокзал Чайка;

район автовокзалу на Київській;

район Радіозаводу;

Мототреку;

Новий двір;

12 школа;

Покровський собор;

Грабник;

Гідропарк (Степана Бандери, Короленка, Замкова). "Де саме та в який час - надати інформацію неможливо. Тривалість і час відключення залежатиме від зростання навантаження, як в загальному по системі в області, так і на окремих ділянках споживання в тому чи іншому районі міста", - додає Третяк.