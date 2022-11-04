В Ровно произошел взрыв боеприпаса: есть пострадавшие

В одном из дворов города Ровно сегодня, 4 ноября, взорвался боеприпас. В результате происшествия ранены несколько человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции в Ровенской области.
Сообщение о взрыве на улице Романа Шухевича поступило в полицию около 21 часа. Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке.
Ранее мы писали, что в Ровно ожидаются веерные отключения света с 16 до 23 часов. Продолжительность зависит от возрастания нагрузки в области и отдельных участках потребления.
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