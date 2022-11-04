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В Ровно произошел взрыв боеприпаса: есть пострадавшие

Фото: в Ровно взорвался боеприпас, пострадали несколько человек (t.me/NPU_Rivne)
Автор: Константин Широкун

В одном из дворов города Ровно сегодня, 4 ноября, взорвался боеприпас. В результате происшествия ранены несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции в Ровенской области.

Сообщение о взрыве на улице Романа Шухевича поступило в полицию около 21 часа. Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке.

По предварительной информации - пострадали четыре человека, среди которых малолетний ребенок. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи, бойцы роты полиции особого назначения, патрульные полицейские, спасатели.

Предварительно, на месте происшествия полицейские обнаружили двух человек, которые могут быть причастны к совершенному преступлению. С ними общаются правоохранители.

Ранее мы писали, что в Ровно ожидаются веерные отключения света с 16 до 23 часов. Продолжительность зависит от возрастания нагрузки в области и отдельных участках потребления.

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