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В Рівному повідомляють про замінування ОДА, а у Львові - будівлі Ратуші

Фото: у Львові та Рівному шукають вибухівку 3 січня (suspilne.media)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 3 січня, у Львові та Рівному шукають вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Львові вдруге надійшло повідомлення про замінування Ратуші. На місці працюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, прийшло анонімне повідомлення про вибухівку в органах влади, школах, торгових центрах, в тому числі і в Рівненській ОДА.

"На місці уже працюють вибухотехніки та кінологи Головного управління Національної поліції області разом із ДСНС та СБУ. Евакуюють людей та перевіряють будівлі", - розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Як повідомлялось, 2 січня, надійшло повідомлення про замінування будівлі Львівської Ратуші.

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