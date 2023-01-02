У Львові повідомляють про замінування будівлі Ратуші
Фото: у Львові повідомляють про замінування будівлі Ратуші (bezviz.co.ua)
Сьогодні, 2 січня, надійшло повідомлення про замінування будівлі Львівської Ратуші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.
"Надійшло повідомлення про замінування будівлі Львівської Ратуші. Наразі проводимо евакуацію", - написав він.
Жодних подробиць про подію поки немає.
Нагадаємо, 28 листопада житель Києва повідомив про "мінування" будівлі Офісу президента, він виявився прихильником "руського миру".
Раніше у Рівному повідомляли про масове замінування торгових центрів.
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