В Ровно сообщают о заминировании ОГА, а во Львове - здания Ратуши

Во вторник, 3 января, во Львове и Ровно ищут взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"Во Львове во второй раз поступило сообщение о заминировании Ратуши. На месте работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, пришло анонимное сообщение о взрывчатке в органах власти, школах, торговых центрах, в том числе и в Ровенской ОГА.

"На месте уже работают взрывотехники и кинологи Главного управления Национальной полиции области вместе с ГСЧС и СБУ. Эвакуируют людей и проверяют здания", - рассказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.