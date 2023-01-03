В Рівному повідомляють про замінування ОДА, а у Львові - будівлі Ратуші
У вівторок, 3 січня, у Львові та Рівному шукають вибухівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Львові вдруге надійшло повідомлення про замінування Ратуші. На місці працюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, прийшло анонімне повідомлення про вибухівку в органах влади, школах, торгових центрах, в тому числі і в Рівненській ОДА.
"На місці уже працюють вибухотехніки та кінологи Головного управління Національної поліції області разом із ДСНС та СБУ. Евакуюють людей та перевіряють будівлі", - розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Як повідомлялось, 2 січня, надійшло повідомлення про замінування будівлі Львівської Ратуші.
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