В Рівному повідомляють про замінування ОДА, а у Львові - будівлі Ратуші

У вівторок, 3 січня, у Львові та Рівному шукають вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

"У Львові вдруге надійшло повідомлення про замінування Ратуші. На місці працюють відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, прийшло анонімне повідомлення про вибухівку в органах влади, школах, торгових центрах, в тому числі і в Рівненській ОДА.

"На місці уже працюють вибухотехніки та кінологи Головного управління Національної поліції області разом із ДСНС та СБУ. Евакуюють людей та перевіряють будівлі", - розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.