В Ровно сообщают о заминировании ОГА, а во Львове - здания Ратуши
Во вторник, 3 января, во Львове и Ровно ищут взрывчатку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"Во Львове во второй раз поступило сообщение о заминировании Ратуши. На месте работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Кроме этого, пришло анонимное сообщение о взрывчатке в органах власти, школах, торговых центрах, в том числе и в Ровенской ОГА.
"На месте уже работают взрывотехники и кинологи Главного управления Национальной полиции области вместе с ГСЧС и СБУ. Эвакуируют людей и проверяют здания", - рассказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
Как сообщалось, 2 января, поступило сообщение о заминировании здания Львовской Ратуши.
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