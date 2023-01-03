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В Ровно сообщают о заминировании ОГА, а во Львове - здания Ратуши

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Львов, Вторник 03 января 2023 12:14
В Ровно сообщают о заминировании ОГА, а во Львове - здания Ратуши Фото: во Львове и Ровно ищут взрывчатку 3 января (suspilne.media)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 3 января, во Львове и Ровно ищут взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"Во Львове во второй раз поступило сообщение о заминировании Ратуши. На месте работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, пришло анонимное сообщение о взрывчатке в органах власти, школах, торговых центрах, в том числе и в Ровенской ОГА.

"На месте уже работают взрывотехники и кинологи Главного управления Национальной полиции области вместе с ГСЧС и СБУ. Эвакуируют людей и проверяют здания", - рассказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Как сообщалось, 2 января, поступило сообщение о заминировании здания Львовской Ратуши.

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