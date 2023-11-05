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В Рівному поліція викрила "підпільну вечірку" під час комендантської години

Фото: в Рівному поліція викрила "підпільну вечірку" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Рівному правоохоронці викрили "підпільну вечірку", яка проводилась в одному з закладів міста під час комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Правоохоронці повідомили, що сьогодні, 5 листопада, близько опівночі, відпрацьовуючи отриману оперативну інформацію про функціонування закладу в заборонений час, співробітники Рівненського РУП припинили "підпільну вечірку".

"Попри те, що зовні про роботу клубу нічого не вказувало, у приміщенні правоохоронці виявили понад 10 осіб та персонал. На вимогу поліцейських адміністрація  закладу зачинила його", - повідомили правоохоронці.

За фактами виявлених порушень наразі вирішується питання про правову кваліфікацію події.

"Поліцейські також спілкуватимуться і з власником закладу, якого на момент перевірки не було", - наголосили в поліції.

Комендантська година в Україні

Нагадаємо, що комендантська година діє по всій Україні. При цьому деякі мешканці можуть порушувати встановлені обмеження. Так, у соцмережах час від часу з'являються відео, як люди їздять містом у комендантську годину. Або ж з'являються повідомлення про роботу закладів у нічний час.

Зокрема, столичний клуб Boho працював у комендантську годину, через що його адміністратору наразі загрожує штраф.

Також зазначимо, що у столиці запровадили нові перепустки на авто для їзди в комендантську годину.

Ми також писали, що  в Україні можуть з'явитися штрафи за порушення комендантської години. Відповідальність загрожує громадянам і бізнесу, що не виконують правил безпеки під час воєнного стану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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РівнеКомендантська година