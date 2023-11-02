Комендантська година в Україні: які правила діють та яке покарання готують порушникам

Невдовзі в Україні можуть з'явитися штрафи за порушення комендантської години. Відповідальність загрожує громадянам і бізнесу, що не виконують правил безпеки під час воєнного стану.

При підготовці матеріалу використовувалися наступні джерела: картка законопроєкту №10195 на сайті Верховної ради, заява міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, заява мера Віталія Кличка в ефірі каналу "Київ 24", дані порталу КМВА, заяви у Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Докладно про всі обмеження комендантської години, а також які штрафи можуть ввести для порушників – на РБК-Україна .

Обмеження комендантської години в Україні

З початку повномасштабної агресії РФ в Україні щоденно діє комендантська година. Це одне з обмежень режиму воєнного стану, що передбачає низку заборон у нічний час (визначається для кожного регіону окремо):

перебування на вулиці та у громадських місцях;

проїзд на будь-якому виді транспорту без перепустки;

робота ТРЦ, кафе, ресторанів, інших торговельних і розважальних закладів, установ, крім критичної інфраструктури.

Під час комендантської години можна залишати домівку за однієї умови – щоб дістатися укриття, якщо було оголошено повітряну тривогу.

Спеціальні перепустки на пересування можуть отримати лише працівники підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури та органів державної влади. Їх видають військові адміністрації.

Що загрожує порушникам зараз

В парламенті неодноразово обговорювали ініціативу щодо покарання за недотримання комендантської години, але наразі в Україні ще не введено відповідальності за порушення.

Якщо в нічний час людина перебуває на вулиці, її може затримати патруль для перевірки та з'ясування обставин. При наявності документів порушнику зроблять попередження та відпустять.

Проте якщо документів немає, поліція має право затримати громадянина та доставити до відділку для встановлення особи.

Фото: дотримання правил комендантської години перевіряють патрулі (Getty Images)

Правового механізму для притягнення до відповідальності підприємців при недотриманні обмежень теж поки немає.

Які штрафи планують запровадити

Про необхідність ввести штрафи для порушників знов заговорили після нещодавніх скандалів у Києві та регіонах, пов'язаних з роботою ресторанів під час комендантської години.

27 жовтня 2023 у Верховну раду внесли законопроєкт №10195, яким пропонується встановити адміністративну відповідальність для громадян та підприємців, які не дотримуються правил у комендантську годину. Документ було напрацьовано МВС та Нацполіцією України.

Відповідно до законопроєкту, для громадян порушенням комендантської години є перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Штраф – від 8,5 тис. до 17 тис. грн. При повторному порушенні протягом року – від 17 тис. до 34 тис. грн.

Суб'єктам господарювання загрожує відповідальність при порушенні спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Штраф – від 51 тис. до 102 тис. грн. При повторному порушенні протягом року – від 170 тис. до 340 тис. грн.

Крім того, законопроєкт передбачає:

надання права органам поліції здійснювати адміністративне затримання порушників (зміни до ст. 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

(зміни до ст. 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення); наділення військових адміністрацій повноваженнями встановлювати режим роботи суб’єктів господарювання (зміни до Закону "Про правовий режим воєнного стану").

Фото: поліція матиме повноваження на адміністративне затримання порушників (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

На цей момент законопроєкт №10195 надано на ознайомлення нардепам.

Чи продовжуватимуть комендантську годину: ситуація по регіонах

Тривалість комендантської години безпосередньо залежить від безпекової ситуації в кожній області. Обмеження діють в нічний час у всіх регіонах, крім Закарпаття.

Навесні цього року в багатьох "тилових" містах України комендантську годину скоротили до 4-5 годин. Частково це було пов'язано із подовженням світлої частини доби, проведенням сільгоспробіт в аграрних регіонах.

Наразі в низці областей знову продовжують час дії обмежень:

Миколаївщина – тривалість комендантської години з 1 жовтня встановлена з 22:00 до 06:00 (раніше з 23:00 до 05:00).

Кіровоградщина – з 1 листопада комендантська година триває з 23:00 до 05:00 (раніше з 00:00 до 04:00).

Херсонщина – з 18 вересня обмеження діють з 20:00 до 06:00 (раніше з 21:00 до 05:00).

В столиці комендантську годину не планують подовжувати. Зараз вона триває з 00:00 до 05:00. Міський голова Віталій Кличко запевнив, що киян заздалегідь попередять про будь-які зміни.

Тривалість комендантської години в інших регіонах України: