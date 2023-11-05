В Ровно полиция разоблачила "подпольную вечеринку" во время комендантского часа

Правоохранители сообщили, что сегодня, 5 ноября, около полуночи, отрабатывая полученную оперативную информацию о функционировании заведения в запрещенное время, сотрудники Ровенского РУП прекратили "подпольную вечеринку".

"Несмотря на то, что внешне о работе клуба ничего не указывало, в помещении правоохранители обнаружили более 10 человек и персонал. По требованию полицейских администрация заведения закрыла его", - сообщили правоохранители.

По фактам выявленных нарушений сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.

"Полицейские также будут общаться и с владельцем заведения, которого на момент проверки не было", - отметили в полиции.

Комендантский час в Украине

Напомним, что комендантский час действует по всей Украине. При этом некоторые жители могут нарушать установленные ограничения. Да, в соцсетях время от времени появляются видео, как люди ездят по городу в комендантский час. Или появляются сообщения о работе заведений в ночное время.

В частности, столичный клуб Boho работал в комендантский час, из-за чего его администратору грозит штраф.

Также отметим, что в столице ввели новые пропуски на автомобили для езды в комендантский час.

Мы также писали, что в Украине могут появиться штрафы за нарушение комендантского часа. Ответственность угрожает гражданам и бизнесу, не выполняющим правила безопасности во время военного положения.

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