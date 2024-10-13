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У Рівному підліток на викраденому автомобілі втікав від поліції (відео)

Фото: у Рівному підліток на викраденому автомобілі втікав від поліції (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронцям довелось влаштувати перегони за 14-річним хлопцем у Рівному. Він тікав на викраденому авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

"Учора вранці правоохоронці помітили автомобіль Mitsubishi Pajero, який наїхав на бордюрний камінь і, побачивши поліцейське авто, почав тікати. Інспектори передали інформацію в радіоефір і розпочали переслідування", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою водій ігнорував вимоги зупинитися, порушував правила дорожнього руху і створював аварійні ситуації.

"На вулиці Євгена Коновальця він врізався в дорожній знак і вибіг із машини, і далі тікав пішки. Патрульні його затримали. Хлопець зізнався, що автомобіль не його - він знайшов його в селі Шубків Рівненської області з ключами всередині й вирішив покататися", - зазначили у поліції.

На місце викликали ювенальну поліцію та слідчо-оперативну групу.

Як повідомлялося, у липні біля ринку "Привіз" в Одесі стався конфлікт, під час якого поліцейські відкрили вогонь.

А у травні в польському місті Гданськ два українські підлітки загинули в ДТП. Хлопці, тікаючи від поліції, на великій швидкості влетіли в дерево.

А в січні минулого року поліцейські влаштували погоню за жінкою у Дніпрі. Вона намагалася втекти з місця ДТП.

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