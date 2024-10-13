У Рівному підліток на викраденому автомобілі втікав від поліції (відео)

Як повідомлялося, у липні біля ринку "Привіз" в Одесі стався конфлікт, під час якого поліцейські відкрили вогонь.

А у травні в польському місті Гданськ два українські підлітки загинули в ДТП. Хлопці, тікаючи від поліції, на великій швидкості влетіли в дерево.

А в січні минулого року поліцейські влаштували погоню за жінкою у Дніпрі. Вона намагалася втекти з місця ДТП.

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