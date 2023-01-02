ua ru
Пн, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У мережі повідомляють про погоню зі стріляниною у Дніпрі: поліція переслідувала жінку

Новость на русском →
Дніпро, Понеділок 02 січня 2023 17:34
У мережі повідомляють про погоню зі стріляниною у Дніпрі: поліція переслідувала жінку Ілюстративне фото: у мережі повідомляють про гонитву зі стріляниною у Дніпрі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 2 січня, поліцейські влаштували погоню за жінкою у Дніпрі. Вона намагалася втекти з місця ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наше місто".

За інформацією видання, жінка потрапила в аварію на вулиці Фабра. При цьому вона виїхала на пішохідну частину і мало не збила людей, рухаючись на високій швидкості Набережною Заводською.

У мережі повідомляють про погоню зі стріляниною у Дніпрі: поліція переслідувала жінкуФото з місця погоні (nashemisto.dp.ua)

Після цього зловмисниця хотіла втекти, але її почала переслідувати поліція. Під час погоні вона протаранила кілька авто правоохоронців, а після цього в'їхала у двір храму Різдва Пресвятої Богородиці. Поліцейським довелося стріляти по колесах, щоб зупинити авто.

Пізніше з'ясувалося, що в салоні машини разом із зловмисницею знаходилася маленька дитина 3-4 років. Жінку затримали.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 24 грудня на Вінниччині автобус зіткнувся з легковим авто. Внаслідок ДТП загинули жінка та дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП полиция Авария стрельба в Днепре
NEWS
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
DAILY
Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України