У мережі повідомляють про погоню зі стріляниною у Дніпрі: поліція переслідувала жінку
У понеділок, 2 січня, поліцейські влаштували погоню за жінкою у Дніпрі. Вона намагалася втекти з місця ДТП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наше місто".
За інформацією видання, жінка потрапила в аварію на вулиці Фабра. При цьому вона виїхала на пішохідну частину і мало не збила людей, рухаючись на високій швидкості Набережною Заводською.
Фото з місця погоні (nashemisto.dp.ua)
Після цього зловмисниця хотіла втекти, але її почала переслідувати поліція. Під час погоні вона протаранила кілька авто правоохоронців, а після цього в'їхала у двір храму Різдва Пресвятої Богородиці. Поліцейським довелося стріляти по колесах, щоб зупинити авто.
Пізніше з'ясувалося, що в салоні машини разом із зловмисницею знаходилася маленька дитина 3-4 років. Жінку затримали.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 24 грудня на Вінниччині автобус зіткнувся з легковим авто. Внаслідок ДТП загинули жінка та дитина.
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