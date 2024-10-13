В Ровно подросток на украденном автомобиле убегал от полиции (видео)

Правоохранителям пришлось устроить гонку за 14-летним парнем в Ровно. Он убегал на украденном авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.
"Вчера утром правоохранители заметили автомобиль Mitsubishi Pajero, наехавший на бордюрный камень и, увидев полицейское авто, начал убегать. Инспекторы передали информацию в радиоэфир и начали преследование", - говорится в сообщении.
В свою очередь, водитель игнорировал требования остановиться, нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации.
"На улице Евгения Коновальца он врезался в дорожный знак и выбежал из машины, и дальше убегал пешком. Патрульные его задержали. Парень признался, что автомобиль не его - он нашел его в селе Шубков Ровенской области с ключами внутри и решил прокатиться", - отметили в полиции.
На место была вызвана ювенальная полиция и следственно-оперативная группа.
Как сообщалось, в июле возле рынка "Привоз" в Одессе произошел конфликт, во время которого полицейские открыли огонь.
А в мае в польском городе Гданьск два украинских подростка погибли в ДТП. Парни, убегая от полиции, на бешеной скорости влетели в дерево.
А в январе прошлого года полицейские устроили погоню за женщиной в Днепре. Она пыталась скрыться с места ДТП.
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