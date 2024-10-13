В Ровно подросток на украденном автомобиле убегал от полиции (видео)

Как сообщалось, в июле возле рынка "Привоз" в Одессе произошел конфликт, во время которого полицейские открыли огонь.

А в мае в польском городе Гданьск два украинских подростка погибли в ДТП. Парни, убегая от полиции, на бешеной скорости влетели в дерево.

А в январе прошлого года полицейские устроили погоню за женщиной в Днепре. Она пыталась скрыться с места ДТП.

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