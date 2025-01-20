У Рівному підліток поранив однокласника ножем під час гри у школі: деталі

21 листопада 2024 року у місцевому ліцеї стався інцидент, коли учень 9-го класу отримав поранення стегна. Про подію в поліцію повідомила офіцер служби освітньої безпеки.

На місце події прибули співробітники ювенальної поліції, які встановили, що 14-річний підліток приніс до школи ніж і демонстрував його своїм однокласникам.

Під час гри один з учнів отримав колоту рану в стегно. Кривдник пояснив, що не мав наміру завдати шкоди товаришу.

Спочатку потерпілий хлопець та його мати не висловили претензій щодо інциденту. Однак згодом мати потерпілого звернулася до поліції, подавши заяву про інцидент.

Слідчі органи розпочали досудове розслідування за статтею 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Усі обставини події наразі встановлюються.