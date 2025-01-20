В Ровно подросток ранил одноклассника ножом во время игры в школе: детали

21 ноября 2024 года в местном лицеи произошел инцидент, когда ученик 9-го класса получил ранение бедра. О происшествии в полицию сообщила офицер службы образовательной безопасности.

На место происшествия прибыли сотрудники ювенальной полиции, которые установили, что 14-летний подросток принес в школу нож и демонстрировал его своим одноклассникам.

Во время игры один из учеников получил колотую рану в бедро. Обидчик объяснил, что не намеревался нанести вред товарищу.

Сначала пострадавший парень и его мать не высказали претензий относительно инцидента. Однако впоследствии мать потерпевшего обратилась в полицию, подав заявление о инциденте.

Следственные органы начали досудебное расследование по статье 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.