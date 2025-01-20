В Ровно подросток ранил одноклассника ножом во время игры в школе: детали

В Ровно ученик 9-го класса получил ранение ножом от одноклассника. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Ровенской области.
21 ноября 2024 года в местном лицеи произошел инцидент, когда ученик 9-го класса получил ранение бедра. О происшествии в полицию сообщила офицер службы образовательной безопасности.
На место происшествия прибыли сотрудники ювенальной полиции, которые установили, что 14-летний подросток принес в школу нож и демонстрировал его своим одноклассникам.
Во время игры один из учеников получил колотую рану в бедро. Обидчик объяснил, что не намеревался нанести вред товарищу.
Сначала пострадавший парень и его мать не высказали претензий относительно инцидента. Однако впоследствии мать потерпевшего обратилась в полицию, подав заявление о инциденте.
Следственные органы начали досудебное расследование по статье 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.
Напомним, что полиция сообщила о подозрении в незаконном хранении оружия несовершеннолетнему, который фигурировал в скандальном инциденте в центре Киева 10 января. Ему грозит до семи лет тюрьмы.