У Рівному горіла багатоповерхівка: пожежники врятували чоловіка

Сьогодні під час гасіння пожежі у багатоквартирному житловому будинку рятувальниками було врятовано чоловіка та евакуйовано 15 осіб.

Рятувальники прибули на місце події, в апаратах захисту органів дихання в одній із квартир на 7 поверсі виявили тіло чоловіка 2002 року народження, ще одного чоловіка 1984 року народження з ознаками отруєння чадним газом вивели на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

"Причина пожежі та розмір збитків встановлюються", - повідомили в службі.

Пожежі в Україні

Наприкінці грудня у Києві сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого загинула людина.

Перед Новим роком в Київській області сталася пожежа після нічної атаки дронів-камікадзе. Вогонь спалахнув на об'єкті критичної інфраструктури.

Днями в Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці у Саксаганському районі. Внаслідок інциденту постраждали жінка та троє маленьких дітей.

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