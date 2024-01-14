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В Ровно горела многоэтажка: пожарные спасли мужчину

Фото: пожарные спасли мужчину (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

В Ровно произошло возгорание в многоэтажке. ГСЧС спасла мужчину и эвакуировала группу людей.

Сегодня во время тушения пожара в многоквартирном жилом доме спасателями был спасен мужчина и эвакуированы 15 человек.

 

Спасатели прибыли на место происшествия, в аппаратах защиты органов дыхания в одной из квартир на 7 этаже обнаружили тело мужчины 2002 года рождения, еще одного мужчину 1984 года рождения с признаками отравления угарным газом вывели на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи.

"Причина пожара и размер ущерба устанавливаются", - сообщили в службе.

Пожары в Украине

В конце декабря в Киеве произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.

Перед Новым годом в Киевской области произошел пожар после ночной атаки дронов-камикадзе. Огонь разгорелся на объекте критической инфраструктуры.

На днях в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. В результате инцидента пострадали женщина и трое маленьких детей.

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Пожар