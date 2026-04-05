У Рівному чоловік погрожував підірвати гранати: його затримали після 3 годин переговорів

11:00 05.04.2026 Нд
2 хв
Чоловік виявився військовим, який перебуває у СЗЧ
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Рівному затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранати (rv.npu.gov.ua)

У Рівному чоловік, який перебуває у СЗЧ, погрожував підірвати дві гранати. Поліція затримала його після трьох годин переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Як повідомили у поліції, 4 квітня близько 20:30 на вулиці Соборній у Рівному 43-річний житель селища Оржів під час перевірки висмикнув чеку гранати та почав погрожувати її підірвати.

На місце оперативно прибули правоохоронці, вибухотехніки та спецпризначенці. З чоловіком понад три години вели переговори, після чого його вдалося затримати без жертв.

Як з’ясувалося, він перебуває у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).

Один із боєприпасів чоловік викинув у річку, інший - знешкодили та вилучили. Обидва направлять на експертизу.

Фігуранта затримали у процесуальному порядку. У рамках відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Львові 2 квітня чоловік чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК. Унаслідок отриманих поранень чоловік загинув. Поліція затримала нападника.

А 25 березня в Одесі сталася стрілянина. Вогонь відкрили в поліцейських. Інцидент стався під час перевірки документів.

