RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Ровно мужчина угрожал взорвать гранаты: его задержали после 3 часов переговоров

11:00 05.04.2026 Вс
2 мин
Мужчина оказался военным, который находится в СЗЧ
aimg Татьяна Степанова
В Ровно мужчина, который находится в СЗЧ, угрожал взорвать две гранаты. Полиция задержала его после трех часов переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Как сообщили в полиции, 4 апреля около 20:30 на улице Соборной в Ровно 43-летний житель поселка Оржев во время проверки выдернул чеку гранаты и начал угрожать ее взорвать.

На место оперативно прибыли правоохранители, взрывотехники и спецназовцы. С мужчиной более трех часов вели переговоры, после чего его удалось задержать без жертв.

Как выяснилось, он находится в статусе самовольного оставления части (СЗЧ).

Один из боеприпасов мужчина выбросил в реку, другой - обезвредили и изъяли. Оба направят на экспертизу.

Фигуранта задержали в процессуальном порядке. В рамках открытых уголовных производств продолжаются следственные действия.

Напомним, во Львове 2 апреля мужчина мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК. В результате полученных ранений мужчина погиб. Полиция задержала нападавшего.

А 25 марта в Одессе произошла стрельба. Огонь открыли в полицейских. Инцидент произошел во время проверки документов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ровно