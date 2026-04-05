В Ровно мужчина угрожал взорвать гранаты: его задержали после 3 часов переговоров

Как сообщили в полиции, 4 апреля около 20:30 на улице Соборной в Ровно 43-летний житель поселка Оржев во время проверки выдернул чеку гранаты и начал угрожать ее взорвать.

На место оперативно прибыли правоохранители, взрывотехники и спецназовцы. С мужчиной более трех часов вели переговоры, после чего его удалось задержать без жертв.

Как выяснилось, он находится в статусе самовольного оставления части (СЗЧ).

Один из боеприпасов мужчина выбросил в реку, другой - обезвредили и изъяли. Оба направят на экспертизу.

Фигуранта задержали в процессуальном порядке. В рамках открытых уголовных производств продолжаются следственные действия.