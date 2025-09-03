У Рівному було чути вибухи на тлі атаки дронів

"У Рівному було чути звуки вибухів, повідомляють журналісти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:15.

Зазначимо, що прямо зараз ворог масовано атакує Україну дронами. Менше ніж півгодини тому військові фіксували безпілотники росіян в Рівненській області, які рухалися в напрямку Волинської.

Оновлено о 01:05

"Суспільне" інформує, що у Рівному знову чути звуки вибухів.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:26 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги майже по всій території України.