В Ровно были слышны взрывы на фоне атаки дронов

В ночь на 3 сентября в Рjвнj были слышны звуки взрывов. Военные фиксировали в области вражеские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Рівне" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Ровно были слышны звуки взрывов, сообщают журналисты Общественного", - говорится в сообщении в 00:15.
Отметим, что прямо сейчас враг массированно атакует Украину дронами. Меньше чем полчаса назад военные фиксировали беспилотники россиян в Ровенской области, которые двигались в направлении Волынской.
"Суспільне" сообщает, что в Ровно снова слышны звуки взрывов.
По состоянию на 00:26 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал тревоги почти по всей территории Украины.
Отметим, что россияне регулярно атакуют Украину дронами и другими средствами, чтобы принести тот или иной ущерб. Но к счастью, западные области не так часто подвергаются обстрелам, хотя периодически они случаются.
Например, в ночь на 9 июня враг несколько раз атаковал Ровенскую область и областной центр долгами и ракетами.
Благодаря работе сил ПВО избежать значительных разрушений удалось. При этом, один объект инфраструктуры все же получил незначительные повреждения.
Также было интересно, что в результате обстрела житель Ровенского района получил ранение руки.
