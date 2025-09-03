В Ровно были слышны взрывы на фоне атаки дронов

"В Ровно были слышны звуки взрывов, сообщают журналисты Общественного", - говорится в сообщении в 00:15.

Отметим, что прямо сейчас враг массированно атакует Украину дронами. Меньше чем полчаса назад военные фиксировали беспилотники россиян в Ровенской области, которые двигались в направлении Волынской.

Обновлено в 01:05

"Суспільне" сообщает, что в Ровно снова слышны звуки взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:26 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал тревоги почти по всей территории Украины.