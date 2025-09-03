RU

В Ровно были слышны взрывы на фоне атаки дронов

Фото: враг массированно атакует Украину дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 сентября в Рjвнj были слышны звуки взрывов. Военные фиксировали в области вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Рівне" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Ровно были слышны звуки взрывов, сообщают журналисты Общественного", - говорится в сообщении в 00:15.

Отметим, что прямо сейчас враг массированно атакует Украину дронами. Меньше чем полчаса назад военные фиксировали беспилотники россиян в Ровенской области, которые двигались в направлении Волынской.

Обновлено в 01:05

"Суспільне" сообщает, что в Ровно снова слышны звуки взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:26 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал тревоги почти по всей территории Украины.

Обстрел Ровенской области

Отметим, что россияне регулярно атакуют Украину дронами и другими средствами, чтобы принести тот или иной ущерб. Но к счастью, западные области не так часто подвергаются обстрелам, хотя периодически они случаются.

Например, в ночь на 9 июня враг несколько раз атаковал Ровенскую область и областной центр долгами и ракетами.

Благодаря работе сил ПВО избежать значительных разрушений удалось. При этом, один объект инфраструктуры все же получил незначительные повреждения.

Также было интересно, что в результате обстрела житель Ровенского района получил ранение руки.

Стоит отметить, что в ту ночь по Украине была совершена комбинированная атака. Подробнее о том, что известно о той атаке - читайте в материале РБК-Украина.

