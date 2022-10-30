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У Рівному аварійні відключення світла: які райони знеструмленні

Фото: частина Рівного знову залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Рівному сьогодні зранку сталися аварійні відключення електроенергії. Частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Третяка в Telegram.

Через відключення знеструмлені район Грабника, центр міста, район ТзОВ "Рівнеобленерго". Аварійна бригада електриків вже працює.

Міський голова закликав жителів Рівного зменшити споживання електроенергії до мінімуму. Містян просять не вмикати енергоємні прилади.

Нагадаємо, що 25 жовтня у Рівному через аварію зникло світло у частині міста.

При цьому вчора у Рівненській області стабілізували енергетичну систему, тому скасували планові відключення світла.

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Рівневідключеня світлаЕлектроенергія