Рівність у сім'ї: як батьки в Україні можуть отримати відпустку при народженні дитини

Конституція України та Сімейний кодекс України закріплюють принцип рівності жінок та чоловіків у всіх сферах суспільних відносин, зокрема в шлюбно-сімейних. Це означає, що державою забезпечуються рівні можливості для матері та батька в усіх аспектах сімейного життя, включаючи догляд за дитиною.

Омбудсман України Дмитро Лубінець підкреслює, що держава гарантує рівні можливості для батьків у поєднанні роботи з сімейними обов'язками.

Зокрема, українське законодавство підтримує принцип відповідального батьківства, надаючи можливість як матерям, так і батькам брати оплачувану відпустку при народженні дитини.

Згідно з чинним законодавством, одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини може бути надана:

чоловіку, дружина якого народила дитину;

батьку дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір’ю, але спільно проживає з нею, веде спільний побут та має взаємні права і обов'язки, що підтверджується заявою матері та свідоцтвом про народження дитини, де зазначено ім’я батька.

Тривалість такої відпустки становить до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів), і її можна брати не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Крім того, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може надаватися одному з батьків на їхній розсуд, з виплатою допомоги відповідно до законодавства. Важливо зазначити, що у разі мобілізації або воєнного стану батьки-військовослужбовці мають право на відпустку для догляду за дитиною до 3 років.

Якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалість відпустки може бути визначена медичним висновком, але не більше 6 років. Якщо обоє батьків є військовослужбовцями, відпустка надається одному з них за їхнім рішенням.

У разі порушення прав батьків чи проявів дискримінації за будь-якою ознакою, громадяни можуть звертатися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для захисту своїх прав. Контакти для звернення: