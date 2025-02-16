Равенство в семье: как родители в Украине могут получить отпуск при рождении ребенка

Конституция Украины и Семейный кодекс Украины закрепляют принцип равенства женщин и мужчин во всех сферах общественных отношений, в частности в брачно-семейных. Это означает, что государством обеспечиваются равные возможности для матери и отца во всех аспектах семейной жизни, включая уход за ребенком.

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец подчеркивает, что государство гарантирует равные возможности для родителей в сочетании работы с семейными обязанностями.

В частности, украинское законодательство поддерживает принцип ответственного отцовства, предоставляя возможность как матерям, так и отцам брать оплачиваемый отпуск при рождении ребенка.

Согласно действующему законодательству, единовременный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка может быть предоставлен:

мужу, жена которого родила ребенка;

отцу ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью, но совместно проживает с ней, ведет совместный быт и имеет взаимные права и обязанности, что подтверждается заявлением матери и свидетельством о рождении ребенка, где указано имя отца.

Продолжительность такого отпуска составляет до 14 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих дней), и его можно брать не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

Кроме того, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может предоставляться одному из родителей по их усмотрению, с выплатой пособия в соответствии с законодательством. Важно отметить, что в случае мобилизации или военного положения родители-военнослужащие имеют право на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

Если ребенок нуждается в домашнем уходе, продолжительность отпуска может быть определена медицинским заключением, но не более 6 лет. Если оба родителя являются военнослужащими, отпуск предоставляется одному из них по их решению.

В случае нарушения прав родителей или проявлений дискриминации по любому признаку, граждане могут обращаться к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека для защиты своих прав. Контакты для обращения: