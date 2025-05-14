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Рівненську область атакували дрони: є поранені та руйнування

Фото: на місці подій працюють відповідні служби (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Цього ранку Рівненська область опинилась під атакою ворожих безпілотників. В результаті є постраждалі та пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Рівненської ОВА Олександра Коваль

"Тривожним був ранок в Рівненській області. Сили ППО знешкодили над (регіоном - ред.) 4 повітряні цілі ворога. Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні

Наразі на місцях збиття працюють відповідні служби. Резюмуючи Коваль висловив слова подяки військовим за роботу та побажав усім спокійного дня.

Нагадаємо, в ніч на 9 лютого 2025 року РФ теж атакувала Рівненську область. В той день тривога в регіоні тривала найдовше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Майже 8 годин тривала тривога у Рівненській області. Це найдовша з початку повномасштабного вторгнення", - повідомляв Коваль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Рівненська областьВійна в УкраїніДрони