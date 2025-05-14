Рівненську область атакували дрони: є поранені та руйнування

Нагадаємо, в ніч на 9 лютого 2025 року РФ теж атакувала Рівненську область. В той день тривога в регіоні тривала найдовше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Майже 8 годин тривала тривога у Рівненській області. Це найдовша з початку повномасштабного вторгнення", - повідомляв Коваль.

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