Ровенскую область атаковали дроны: есть раненые и разрушения

Напомним, в ночь на 9 февраля 2025 года РФ тоже атаковала Ровенскую область. В тот день тревога в регионе длилась дольше всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Почти 8 часов длилась тревога в Ровенской области. Это самая длинная с начала полномасштабного вторжения", - сообщал Коваль.

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