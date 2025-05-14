Ровенскую область атаковали дроны: есть раненые и разрушения

Этим утром Ривненская область оказалась под атакой вражеских беспилотников. В результате есть пострадавшие и повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Александра Коваль
"Тревожным было утро в Ровенской области. Силы ПВО обезвредили над (регионом - ред.) 4 воздушные цели врага. Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Сейчас на местах сбивания работают соответствующие службы. Резюмируя Коваль выразил слова благодарности военным за работу и пожелал всем спокойного дня.
Напомним, в ночь на 9 февраля 2025 года РФ тоже атаковала Ровенскую область. В тот день тревога в регионе длилась дольше всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
"Почти 8 часов длилась тревога в Ровенской области. Это самая длинная с начала полномасштабного вторжения", - сообщал Коваль.
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