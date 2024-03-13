В Рівненській області зводять нові фортифікації: в ОВА показали фото

"На півночі області продовжуємо облаштовувати оборонні рубежі. У чіткій координації з військовими йде будівництво невибухових загороджень та взводних опорних пунктів", - розповів чиновник.

Фото: фортифікації у Рівненській області (Facebook-сторінка Олександра Коваля)

Він уточнив, що будівельники проводять земляні роботи та влаштовують ходи сполучень.

За словами Коваля, роботи відбуваються за затвердженим графіком. Зараз це один із пріоритетних напрямків роботи.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна будує фортифікаційні укріплення по всій лінії фронту та на кордоні з Білоруссю.

Глава держави зазначив, що ядро російської армії було знищено, але таку оборону зміцнюють для безпеки країни.

При цьому ще на початку лютого тоді ще командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляв, що чисельний контингент, накопичений на території Білорусі та Росії, не дозволяє окупантам влаштувати спробу прориву на півночі України.