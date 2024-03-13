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В Ровенской области возводят новые фортификации: в ОВА показали фото

Фото: в Ровенской области возводят новые фортификации (Facebook-страница Александра Коваля)
Автор: Иван Носальский

На севере Ровенской области, которая граничит с Беларусью, продолжают обустраивать новые оборонные рубежи. Это происходит в координации с военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской областной военной администрации Александра Коваля в Facebook.

"На севере области продолжаем обустраивать оборонительные рубежи. В четкой координации с военными идет строительство невзрывных заграждений и взводных опорных пунктов", - рассказал чиновник. 

 

Фото: фортификации в Ровенской области (Facebook-страница Александра Коваля)

Он уточнил, что строители проводят земляные работы и устраивают ходы соединений. 

По словам Коваля, работы проходят по утвержденному графику. Сейчас это одно из приоритетных направлений работы. 

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина строит фортификационные укрепления по всей линии фронта и на границе с Беларусью.

Глава государства отметил, что ядро российской армии было уничтожено, но такую оборону укрепляют для безопасности страны. 

При этом еще в начале февраля тогда еще командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что численный контингент, который накоплен на территории Беларуси и России, не позволяет оккупантам устроить попытку прорыва на севере Украины.

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