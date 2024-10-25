У Рівненській області звільнили керівників семи МСЕКів

Як зазначив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, у МСЕК тривають перевірки. Сім керівників були звільнені, їм призначили заміну.

"На сьогодні замінені очільники семи МСЕКів Рівненської області. Наразі на їхнє місце призначені виконувачі обов’язків. Щодо решти медико-соціальних експертних комісій області, то там перевірка триває. Рішення щодо їхніх очільників будуть прийняті згодом", - заявив Коваль.

Як відомо, два тижні тому СБУ викрила у Рівненській області масштабну схему видачі фейкових груп інвалідності задля ухиляння від військової служби.