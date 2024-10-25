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У Рівненській області звільнили керівників семи МСЕКів

Фото: у Рівненській області замінили керівників семи МСЕКів (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Цього передував корупційний скандал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненську ОВА.

Як зазначив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, у МСЕК тривають перевірки. Сім керівників були звільнені, їм призначили заміну.

"На сьогодні замінені очільники семи МСЕКів Рівненської області. Наразі на їхнє місце призначені виконувачі обов’язків. Щодо решти медико-соціальних експертних комісій області, то там перевірка триває. Рішення щодо їхніх очільників будуть прийняті згодом", - заявив Коваль.

Як відомо, два тижні тому СБУ викрила у Рівненській області масштабну схему видачі фейкових груп інвалідності задля ухиляння від військової служби.

Ліквідація МСЕК

Після низки корупційних скандалів в Україні вирішили ліквідувати МСЕК. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний наказ.

Глава МОЗ звільнив керівництво центральної МСЕК та очільників профільного департаменту МОЗ, яке відповідає за координацію діяльності комісій. За слова міністра охорони здоров'я, цього тижня можуть ліквідувати Центральну МСЕК.

На тлі скандалів Зеленський також заявив, що незадоволений роботою двох міністрів.

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Рівненська областьКорупція