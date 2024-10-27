У Рівненській області на території заводу знайшли мертвого лева: що відомо

У суботу, 26 жовтня, у мережі повідомили, що на сміттєзвалищі на території Костопільського ветсанзаводу у Рівненській області знайшли тіло лева. У соцмережах опублікували відповідне фото.

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У поліції Рівненської області заявили, що проводять перевірку щодо виявленого тіла лева на території Костопільського заводу з утилізації відходів. За цим фактом внесли відомості до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень.

"Попередньо, слідчо-оперативна група встановила, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання", - зазначили у поліції.

Правоохоронці заявили, що перевіряють документи, опитують персонал заводу та зоопарку з метою встановлення всіх обставин.

Пояснення зоопарку

Директорка Рівненського зоопарку Ірина Оліферук у коментарі "Суспільному" заявила, що минулого тижня у зоопарку померла левиця, якій було 20 років.

"Довше леви не живуть. За людськими мірками, їй було 95 років. Вона тихо помирала в нас на очах, і зараз важко дивитися на ці всі публікації у соцмережах", - сказала вона.

За її словами, у зоопарку є багаторічний договір із Костопільським заводом про утилізацію мертвих тварин. Там таким чином виготовляють кісткове борошно. Директорка зазначила, що водій зоопарку відвіз тіло левиці на завод.

"Зараз завод не працює на повну потужність, тож її прийняли і зберігали на полігоні. Це закрита територія, і тому дивно, що хтось зробив таке фото", - додала жінка.

Вона додала, що іншої можливості утилізувати мертвих тварин в зоопарку немає.