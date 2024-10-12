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У частині Полтавської області ввели карантин: у чому причина

Полтава, Субота 12 жовтня 2024 13:41
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У частині Полтавської області ввели карантин: у чому причина Фото: у Полтавській області ввели карантин через африканську чуму свиней (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Полтавській області виявили африканську чуму свиней. У чотирьох селах ввели карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Полтавській області.

Зазначається, що у приватному господарстві у селі Миловидівка Кременчуцького району загинули десять свиней. Власники тварин 10 жовтня повідомили про це у Державну службу ветеринарної медицини.

Фахівці встановили, що у тварин був вірус африканської чуми свиней.

Наступного дня, 11 жовтня, у селі Миловидівка та трьох прилеглих селах Гориславка, Коржівка та Олефірівка ввели карантин.

Також ще у восьми населених пунктах визначили зони захисту та спостереження. Йдеться про села Мирна, Вальна, Панівка, Рокито-Донівка, Майбородівка, Пащенівка, Ялинці та Погребівська.

Африканська чума свиней

Це вірусна хвороба, яка не є небезпечною для людей, але несе смертельну загрозу для свиней. Ліків та вакцини від захворювання немає, тому важливо не допускати його поширення.

Нагадаємо, раніше у Чорнобильській зоні ввели карантин поблизу колишнього населеного пункту Буда-Варовичі. Причиною був виявлений у вовка сказ.

Також ми писали, що у Києві вводили карантин через небезпечну рослину.

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Полтавська область ДСНС Карантин
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