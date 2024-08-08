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У Рівненській області сталися вибухи на кордоні з Білоруссю: є постраждалий

Четвер 08 серпня 2024 16:37
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У Рівненській області сталися вибухи на кордоні з Білоруссю: є постраждалий Фото: вибух стався у Рівненський області 8 серпня (facebook.com/Олександр Коваль)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 8 серпня, на півночі Рівненської області у прикордонній смузі сталися вибухи. Відомо про постраждалого.

Як повідомяє РБК-Україна, про це написав голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Facebook.

За словами Коваля, цивільний проігнорував попередження про міни та рухався у бік кордону з Білоруссю. В результаті цього стались вибухи. Наразі життю постраждалого нічого не загрожує.

"Вкотре нагадую, на кордоні діють режимні обмеження. Перебування там цивільних заборонене. При цьому воно є небезпечним, адже постійно відбувається укріплення кордону, в тому числі шляхом мінування", - написав Коваль.

Він також нагадав, що перебувати у прикордонній смузі можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонної служби.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що чоловіки віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації та дії воєнного стану, зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ під час відвідування межі прикордонної смуги.

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