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В Ровенской области произошли взрывы на границе с Беларусью: есть пострадавший

Четверг 08 августа 2024 16:37
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В Ровенской области произошли взрывы на границе с Беларусью: есть пострадавший Фото: взрыв произошел в Ровенской области 8 августа (facebook.com/Александр Коваль)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 8 августа, на севере Ровенской области в пограничной полосе произошли взрывы. Известно о пострадавшем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Facebook.

По словам Коваля, гражданский проигнорировал предупреждение о минах и двигался в сторону границы с Беларусью. В результате произошли взрывы. Пока жизнь пострадавшему ничего не угрожает.

"В который раз напоминаю, на границе действуют режимные ограничения. Пребывание там гражданских запрещено. При этом оно опасно, ведь постоянно происходит укрепление границы, в том числе путем минирования", - написал Коваль.

Он напомнил, что находиться в пограничной полосе можно только после получения соответствующего разрешения от пограничной службы.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в периоды проведения мобилизации и действия военного положения обязаны иметь при себе военно-учетный документ во время посещения границы пограничной полосы.

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Взрыв Ровенская область Граница с Украиной Беларусь
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