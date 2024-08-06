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Кабмін ввів нове зобов'язання для чоловіків під час відвідування прикордонної смуги

Вівторок 06 серпня 2024 13:17
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Кабмін ввів нове зобов'язання для чоловіків під час відвідування прикордонної смуги Ілюстративне зображення (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Чоловік віком від 18 до 60 років, під час відвідування межі прикордонної смуги, зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За словами Мельничука, відповідно до змін, які були внесені у закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", чоловіки віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації та дії воєнного стану, зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ під час відвідування межі прикордонної смуги.

Військово-облікові документи можна мати як у паперовому, так й електронному вигляді.

Обмеження у прикордонні зоні

Під час війни з Росією, уряд неодноразово посилював обмеження на відвідування прикордонної зони. Зокрема цього літа Державна прикордонна служба України (ДПСУ) посилила охорону кордону на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області.

Також обмеження були запроваджені у прикордонній зоні з Молдовою.

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