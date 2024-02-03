У Рівненській області сталася смертельна ДТП: сиротами стали 13 дітей

У Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки, в якій загинуло четверо людей. Сиротами залишилося 13 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської ОДА Олександра Коваля, ДСНС Рівненської області, полиція Рівненської області.

"Трагічна ДТП сталася учора на території Березнівської громади. У результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинуло чотири людини", - розповів голова ОДА.



Без батьків та матерів залишилися діти з двох родин.

"В одній із сімей батьків втратило вісім неповнолітніх дітей, в іншій – п’ятеро. Нині усі неповнолітні перебувають з родичами. Служба у справах дітей ОДА тримає ситуацію під контролем", - додав Коваль.

Обставини аварії

2 лютого близько 10:00 ранку до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito та вантажівки DAF у селі Михалин Рівненського району.

Рятувальники попередньо повідомляли, що за допомогою спеціального обладнання деблокували із понівечених транспортних засобів трьох загиблих та двох травмованих громадян.

Поліцейські на місці події встановили, що на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, 50-річний житель села Вітковичі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF під керуванням 30-річного жителя Клесова.

Унаслідок ДТП на місці події загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки - 47-річна жителька села Вітковичі та 43-річна жителька села Богуші.

"Крім того, із тяжкими травмами госпіталізували іще двох пасажирів: 37-річну жительку села Богуші та її 44-річного односельця. Останній, попри надану медиками допомогу, помер у лікарні", - зазначили в поліції області.